Schwere Entscheidung für HE/RO
Tränen bei "The Voice Kids": Talente rühren mit "Irgendwas bleibt" von Silbermond
Veröffentlicht:von Luca S.
The Voice Kids
Emotion pur: Lani vs. Valentina & Sophia vs. Levy vs. Maja performen Silbermond
Videoclip • 07:36 Min • Ab 6
Ein Auftritt, der fast nicht zustande gekommen wäre: Lani, Levy, Maja, Sophia und Valentina berühren bei den Battles von "The Voice Kids" mit "Irgendwas bleibt" von Silbermond nicht nur das Publikum, sondern auch die Coaches.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
Besonders Heiko und Roman kämpfen mit den Tränen. In diesem Battle bringen fünf Talente die Gefühle des Silbermond-Songs "Irgendwas bleibt" eindrucksvoll auf die Bühne - ein Moment, der direkt ins Herz geht.
Ihr habt mich alle einzeln berührt - jeder für sich!
So schön wie das Original
Alle Talents liefern ab. Das Duo Valentina & Sophia glänzen im Acapella und stechen mit ihren Harmonien heraus. Levy spielt die Gitarre auf der Bühne mit der Routine eines alten Rockers. Die Talente treffen nicht nur die richtigen Töne sondern auch die Herzen des Publikums. Und die Zuschauer:innen bedanken sich mit Standing Ovations.
Schau dir die Blind Audition der vier Talente noch mal an!
Dabei hätte es anders kommen können
Der Weg zu den Battles war nicht für alle gleich: Lani und Maja hat es nach den Blind Auditions hart erwischt. Die beiden konnten wegen Krankheit an den Proben im Team HE/RO nur über Videocall teilnehmen. Umso beeindruckender ist, was sie später abliefern - sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, die Stimmbänder erholt und stehen ihren Teamkolleg:innen in nichts nach.
Also mit diesem Song habt ihr die Sehnsucht von ganz vielen Menschen ausgedrückt.
Schau dir hier die komplette Battle-Folge an!
Schwere Entscheidung für HE/RO
Nach viel Lob und Applaus für die Talents wird es wieder ernst im Studio. Die Lichter werden gedimmt - Heiko und Roman müssen verkünden, wer ein Ticket für das Finale bekommt.
Die Entscheidung fällt auf den 13-jährigen Levy! Ob er "The Voice Kids" 2026 gewinnt, siehst du im Finale am 3. April.
Jetzt gibt es nur noch zwei weitere Folgen von "The Voice Kids" 2026 - jeweils freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Eine Best-of-Folge und das große Finale am 3. April. Alle Sendezeiten im Überblick.
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