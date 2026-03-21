Michael Patrick platzt vor Stolz Vier Jungs zünden mit "Bring Me To Life" ein Rock-Feuerwerk auf der "The Voice Kids"-Bühne Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom The Voice Kids "It burns!": Rowan vs. Johannes vs. Renat vs. Davide rocken "Bring Me To Life" Videoclip • 07:37 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Sie sind zwischen 12 und 14 Jahre alt - und treten auf wie echte Rock-Profis. Im ersten Battle von Michael Patrick Kelly sorgen vier Jungs bei "The Voice Kids" für eine "Achterbahn der Gefühle" und bringen ihren Coach in Entscheidungsnöte.

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Vier Jungs reißen alle mit Das Quartett besteht aus drei Rockern und einem Experten für ruhigere Balladen. Und genau diese Mischung macht das Battle von Coach Michael Patrick Kelly bei "The Voice Kids" zu etwas Besonderem. Renat (12), Johannes (13), Davide (14) und Rowan (12) haben einen klaren Auftrag: "Wir müssen die Bude hier in Flammen setzen!", so der Coach. Dafür hat Michael Patrick die anspruchsvolle Rockhymne "Bring Me To Life" von Evanescence für sie ausgesucht. Die Talente müssen alles geben, denn nur einer der vier kommt ins Finale.

Auch die anderen Coaches reagieren baff Das ist Ansporn genug: Die Jungs geben bei ihrer Performance Vollgas und zünden ein regelrechtes Rock-Feuerwerk auf der Bühne. Renat zeigt seine ganze Stimmgewalt und trifft auch die hohen Töne sicher. Johannes, der auch E-Gitarre zu dem Song spielt, demonstriert das "Rotzige" in seiner Stimme, genau wie Michael Patrick es sich zuvor gewünscht hat. Rowan zeigt nicht nur stimmlich, sondern auch körperlich vollen Einsatz. Und Davide überzeugt in den ruhigen Passagen mit seiner gefühlvollen Stimme - inklusive einer Rap-Einlage.

Leony erlebt "eine Achterbahn der Gefühle" Die Reaktionen im Publikum und auch bei den anderen Coaches fallen entsprechend begeistert aus. Moderatorin Melissa Khalaj staunt ebenfalls: "Wie viel Energie habt ihr bitte auf diese Bühne gebracht?" Leony betont: "Es war eine Achterbahn der Gefühle." Alle vier Talents hätten "krass" abgeliefert.

Keiner von uns wird je so cool sein, wie ihr es jetzt in dem Alter schon seid. Leony

Auch Alvaro Soler feiert den Auftritt: "Ihr wart so eine Wucht!" Sie alle hätten volle Action auf der Bühne gezeigt.

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Diesem Talent traut Michael Patrick Kelly alles zu Die Entscheidung liegt bei Michael Patrick Kelly. Mit wem geht er ins Finale? Am liebsten würde er alle vier als Rockband mitnehmen, verkündet er. Doch er muss sich auf eines der vier Talente festlegen. Seine Wahl fällt schließlich auf Renat. "Du hast so eine Stimmgewalt, ich kann mir vorstellen, mit dir auch im Wembley Stadium den neuen Freddie Mercury zu erleben, das ist wirklich krass", zollt er dem 12-Jährigen seinen Respekt. Renat sei ein cooler Junge, superhöflich und ein "Supersänger". Damit nicht genug:

Er könnte das Ding auch gewinnen. Michael Patrick Kelly

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