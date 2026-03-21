Die Jüngste ist erst acht Alvaros kleinste Talente sorgen bei "The Voice Kids" mit Benson-Boone-Hit für Gänsehaut Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Emilia Töpper The Voice Kids Ariana vs. Danaya vs. Valentin vs. Cataleya berühren mit "Beautiful Things" Videoclip • 08:01 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Sie gehören zu den jüngsten Talenten bei "The Voice Kids" 2026, dennoch versetzen Danaya, Ariana, Valentin und Cataleya das ganze Studio mit einem Gänsehaut-Battle in Staunen.

Die Auftritte von Danaya, Ariana, Valentin und Cataleya und allen anderen Talenten nochmal schauen Schau jetzt alle Folgen "The Voice Kids" exklusiv auf Joyn

Alvaros ungewöhnliches Coaching Im Coaching bei Alvaro lernen sich Ariana (8), Danaya (10), Valentin (12) und Cataleya (11) kennen und schreien sich auch zum ersten Mal an. Was klingt wie Streit im Team, ist tatsächlich die Coachingtaktik von Alvaro Soler. Die Kids sollen Stimme und Stimmung durch Schreien auflockern. Erst danach bekommen sie den Song, den sie bei den Battles singen werden: "Beautiful Things" von Benson Boone. Ein wunderschöner, aber anspruchsvoller Popsong. Danaya hat ein kleines Problem - allerdings nicht mit dem Gesang. Sie hat ihren Honig vergessen. Die zehnjährige isst vor jedem Auftritt einen kleinen Löffel Honig. Auch Alvaro bestätigt, dass Honig gut für die Stimme ist. Doch schnell wird Abhilfe geschaffen und auch die anderen Kids probieren den Trick aus.

Der Honig ist dann auch die Inspiration für den Bandnamen von Alvaros "Minis". Sie nennen sich die "Honey Energetics".

Der Honig wirkt: Danaya, Valentin, Ariana und Cataleya hauen alle um Kein wissenschaftliches Experiment mehr nötig. Danayas Honig wirkt. Gemeinsam liefern die vier "Honey Energetics" eine wahnsinnige Performance ab, die das gesamte Studio mitreißt. Alle Coaches stehen von ihren Stühlen auf. Auch sie werden von der Performance im wahrsten Sinne bewegt.

Das war eine krasse Performance! Teamcoach Alvaro Soler

Die Entscheidung: Wen schickt Alvaro ins Finale? Jetzt muss sich der stolze Coach entscheiden, welches Talent er mit ins Finale nimmt. Eine Entscheidung, die ihm sichtlich schwer fällt. Schließlich hat die gesamte Band gemeinsam bei der Performance geglänzt. Dann ist der Moment gekommen: Alvaro entscheidet sich für Danaya. Vor Freude fängt die Zehnjährige an zu weinen. Ihr Traum bei "The Voice Kids" im Finale zu stehen, hat sich damit erfüllt. Jetzt gibt es nur noch zwei weitere Folgen von "The Voice Kids" 2026 - jeweils freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Eine Best-of-Folge und das große Finale am 3. April. Alle Sendezeiten im Überblick.