Wer wird gewinnen?
"The Voice Kids" 2026: Diese Talente stehen im Finale
Aktualisiert:von Emilia Töpper
Die Battles sind vorbei. Das große Finale von "The Voice Kids" 2026 findet am 3. April statt. Neun Talente haben den Sprung in die letzte Runde geschafft. Wer singt in der Live-Show?
Wer sind die Finalist:innen von "The Voice Kids" 2026?
In den Battles wird entschieden, welche Talente die Coaches mit ins Finale nehmen. Von vier Talenten aus jeder Runde dürfen die Coaches immer nur eins mitnehmen.
Im Finale tritt jedes Team dann mit drei Talenten an. Insgesamt schaffen es also zwölf Talente in die finale Runde am 3. April. Zuschauer:innen können dann von zu Hause aus live für ihr Lieblingstalent abstimmen, um eine Siegerin oder einen Sieger zu küren.
Hier findest du einen Überblick, wen Alvaro, Leony, Michael Patrick und HE/RO für das Finale ausgewählt haben.
Team Alvaro
Team Leony
Team HE/RO
Illia (13 Jahre, Kanton Zürich, Schweiz)
Lionella (14 Jahre, Bezirk Tulln, Österreich)
Levy (13 Jahre, Dresden)
Team Michael Patrick Kelly
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