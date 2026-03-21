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Wer wird gewinnen?

"The Voice Kids" 2026: Diese Talente stehen im Finale

Aktualisiert:

von Emilia Töpper
Ganze Folge
The Voice Kids

Battles in Concert 1: Echtes Konzert-Feeling und Zittern ums Finale

Verfügbar auf JoynFolge vom 20.03.2026 • 94 Min • Ab 6

Die Battles sind vorbei. Das große Finale von "The Voice Kids" 2026 findet am 3. April statt. Neun Talente haben den Sprung in die letzte Runde geschafft. Wer singt in der Live-Show?

Wer sind die Finalist:innen von "The Voice Kids" 2026?

In den Battles wird entschieden, welche Talente die Coaches mit ins Finale nehmen. Von vier Talenten aus jeder Runde dürfen die Coaches immer nur eins mitnehmen.

Im Finale tritt jedes Team dann mit drei Talenten an. Insgesamt schaffen es also zwölf Talente in die finale Runde am 3. April. Zuschauer:innen können dann von zu Hause aus live für ihr Lieblingstalent abstimmen, um eine Siegerin oder einen Sieger zu küren.

Hier findest du einen Überblick, wen Alvaro, Leony, Michael Patrick und HE/RO für das Finale ausgewählt haben.

Team Alvaro

  • Fabio (15 Jahre, Leipzig)

  • Susey (14 Jahre, Raum Bad Dürkheim)

  • Danaya (10 Jahre, Raum Stuttgart)

Team Leony

  • Max (14 Jahre, Raum Pilsen, Tschechien)

  • Marie (15 Jahre, Raum Regensburg)

  • Angelina (10 Jahre, Raum München)

Team HE/RO

  • Illia (13 Jahre, Kanton Zürich, Schweiz)

  • Lionella (14 Jahre, Bezirk Tulln, Österreich)

  • Levy (13 Jahre, Dresden)

Team Michael Patrick Kelly

  • Hedi (9 Jahre, Raum Berlin)

  • Katelyn (13 Jahre, Raum Dublin, Irland)

  • Renat (12 Jahre, Solingen)

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