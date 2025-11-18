Wer ist weiter?
"The Voice of Germany" 2025: Diese Talente sind bereits ins Halbfinale eingezogen
Aktualisiert:von Chiara K. / Martin M.
Die Teamfights haben begonnen und nun liegt es bei 99 Ex-"The Voice"-Talenten zu entscheiden, wer einen Platz im Halbfinale bekommt. Hier erfährst du, wer es bereits in die nächste Runde geschafft hat.
Die Halbfinalistinnen und Halbfinalisten 2025: Wer ist schon weiter?
In drei Teamfights-Runden gibt es jeweils vier Hot Seats zu besetzen. Wer am Ende einer Folge nicht von dort rausgewählt wurde, kommt ins Halbfinale. Insgesamt werden in den Teamfights also zwölf Halbfinalist:innen ermittelt. Dabei können die Teams unterschiedlich groß werden. Es gibt keine gleichmäßige Verteilung der Plätze für die Coaches.
Zusätzlich dazu kämpft ab dem Halbfinale auch Calum Scott mit zwei Talenten von der "The Voice: Comebackstage by SEAT" mit.
Hier die Liste aller Talente, die es bisher ins Halbfinale geschafft haben:
Louk Jones (Team Nico)
Nico Santos fängt stark an und schickt Allstar Louk als Erster in die Teamfights. Obwohl er mehrmals von den anderen Teams herausgefordert wird, kann er seinen Platz dank seiner unglaublichen Performance zu "You've Got The Love" von Florence + The Machine behalten und ergattert sich einen Platz im Halbfinale.
Schaue hier den Auftritt von Louk an:
Ereza (Team Shirin)
Ereza ist Shirins erstes Talent und verteidigt ihren Hot Seat über die ganze Folge. Mit ihrer unglaublichen Performance zu "Ain't No Other Man" von Christina Aguilera hat sie sich ihren Platz im Halbfinale auch wahrlich verdient!
Schaue hier den Auftritt von Ereza an:
Bernarda Brunovic (Team Michi und Smudo)
Bernarda ist ebenfalls ein Allstar und eines der stärksten Talente aus Team Michi und Smudo. Sie fordert Cara aus Team Rea heraus. Ihre emotionale Performance rührt sogar ihre Gegnerin zu Tränen.
Schaue hier den Auftritt von Bernarda an:
Greta Heimann (Team Nico)
Team Nico schickt in der ersten Teamfights-Folge gleich zwei Talents ins Halbfinale! Als letztes Talent aus seinem Team fordert Greta Brunel aus Team Rea heraus. Bei ihrer emotionalen Performance von "Keiner ist wie du" von Gregor Meyle fließen die Tränen bei Michi nur so.
Schaue hier den Auftritt von Greta an:
Pleite für Rea: Bisher kein Talent im Halbfinale
Rea geht diese Runde als einziger ohne Talent aus der Folge. Doch es stehen noch zwei Teamfights aus und er hat noch sechs weitere Sänger:innen, die er ins Rennen schicken kann. Ob er es noch schafft oder ganz ohne Talent in den Live-Shows sitzen muss, erfährst du in den nächsten beiden Folgen von "The Voice of Germany" 2025. Immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
