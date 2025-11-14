Wer ist weiter? Überraschende Entscheidungen: Diese Talente sind im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2025! Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von Chiara K. / Martin M. Ganze Folge The Voice of Germany Teamfights 1: Große Gefühle und harte Konkurrenz Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.11.2025 • 133 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Teamfights haben begonnen und nun liegt es bei 99 Ex-"The Voice"-Talenten zu entscheiden, wer einen Platz im Halbfinale bekommt. Hier erfährst du, wer es bereits geschafft hat.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst Streame jetzt die Folgen von "The Voice of Germany" kostenlos auf Joyn

Die Halbfinalistinnen und Halbfinalisten 2025: Wer ist weiter? In drei Teamfights-Runden gibt es jeweils vier Hot Seats zu besetzen. Wer am Ende einer Folge nicht von dort rausgewählt wurde, kommt ins Halbfinale. Insgesamt werden in den Teamfights also 12 Halbfinalist:innen ermittelt. Dabei können die Teams unterschiedlich groß werden. Es gibt keine gleichmäßige Verteilung der Plätze für die Coaches. Zusätzlich dazu kämpft ab dem Halbfinale auch Calum Scott mit zwei Talenten von der "The Voice: Comebackstage by SEAT" mit. Hier die Liste aller Talente, die es bisher ins Halbfinale geschafft haben:

Louk Jones (Team Nico) Nico Santos fängt stark an und schickt Allstar Louk als Erster in die Teamfights. Obwohl er mehrmals von den anderen Teams herausgefordert wird, kann er seinen Platz dank seiner unglaublichen Performance zu "You've Got The Love" von Florence + The Machine behalten und ergattert sich einen Platz im Halbfinale.

Schaue hier den Auftritt von Louk an: Videoclip The Voice of Germany Louk Jones verzaubert mit "You've Got The Love" Florence + the Machine Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ereza (Team Shirin) Auch Ereza ist Shirins erstes Talent und verteidigt ihren Hot Seat über die ganze Folge. Mit ihrer unglaublichen Performance zu "Ain't No Other Man" von Christina Aguilera hat sie sich ihren Platz im Halbfinale auch wahrlich verdient!

Schaue hier den Auftritt von Ereza an: Videoclip The Voice of Germany Hammer Auftritt! Ereza mit "Ain't No Other Man" Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:56 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bernarda Brunovic (Team Michi und Smudo) Bernarda ist ebenfalls ein Allstar und eines der stärksten Talente aus Team Michi und Smudo. Sie fordert Cara aus Team Rea heraus. Ihre emotionale Performance rührt sogar ihre Gegnerin zu Tränen.

Schaue hier den Auftritt von Bernarda an: Videoclip The Voice of Germany Absolutes Ausnahmetalent! Bernarda Brunovic singt "Rise Up" Verfügbar auf Joyn Videoclip • 07:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Greta Heimann (Team Nico) Team Nico schickt in der ersten Teamfights-Folge gleich zwei Talents ins Halbfinale! Als letztes Talent aus seinem Team fordert Greta Brunel aus Team Rea heraus. Bei ihrer emotionalen Performance von "Keiner ist wie du" von Gregor Meyle fließen die Tränen bei Michi nur so.

Schaue hier den Auftritt von Greta an: Videoclip The Voice of Germany "Keiner Ist Wie Du": Greta Heimann rührt Michi Beck zu Tränen Verfügbar auf Joyn Videoclip • 08:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Schaue hier die ganze Folge: Ganze Folge The Voice of Germany Teamfights 1: Große Gefühle und harte Konkurrenz Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.11.2025 • 133 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Pleite für Rea: Bisher kein Talent im Halbfinale Rea geht diese Runde als einziger ohne Talent aus der Folge. Doch es stehen noch zwei Teamfights aus und er hat noch sechs weitere Sänger:innen, die er ins Rennen schicken kann. Ob er es noch schafft oder ganz ohne Talent in den Live-Shows sitzen muss, erfährst du in den nächsten beiden Folgen von "The Voice of Germany" 2025. Immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.