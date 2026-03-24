Till Reiners' erste Show ganz ohne Rundfunkbeitrag: Am Sonntag, 20:15 Uhr, tobt sich der ZDF-Comedian auf ProSieben aus und übernimmt bei "Wer stiehlt mir die Show?" den Job von Joko Winterscheidt.

Till Reiners bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Normalerweise ist Till Reiners vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. So dürften ihn die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wohl aus ZDF-Produktionen wie "Till Reiners' Happy Hour", "Till Tonight" und der "heute show" kennen.

In der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" versucht der Moderator und Comedian derzeit allerdings auf ProSieben, Joko Winterscheidt den Job zu stehlen - in den ersten zwei Ausgaben zunächst vergeblich.

Erst in der dritten Folge ist ihm nun der entscheidende Durchbruch gelungen: Ein Sieg gegen Joko führt dazu, dass Till Reiners die nächste WSMDS-Ausgabe präsentieren wird.

Dafür darf er das Studio und zahlreiche Elemente der Sendung ganz nach seinen Wünschen umgestalten. Doch wie viel ZDF-Atmosphäre wird Till Reiners ins ProSieben-Programm übertragen?

Die ersten Bilder lassen Großes erahnen ...