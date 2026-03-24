"Wer stiehlt Till Reiners die Show?"
ZDF-Charme auf ProSieben? Till Reiners löst Joko Winterscheidt ab
Aktualisiert:
Wer stiehlt mir die Show?
Finale von Folge 3: So hat Till Reiners die Show gestohlen
Videoclip • 24:46 Min • Ab 12
Till Reiners' erste Show ganz ohne Rundfunkbeitrag: Am Sonntag, 20:15 Uhr, tobt sich der ZDF-Comedian auf ProSieben aus und übernimmt bei "Wer stiehlt mir die Show?" den Job von Joko Winterscheidt.
Till Reiners bei "Wer stiehlt mir die Show?"
Normalerweise ist Till Reiners vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. So dürften ihn die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wohl aus ZDF-Produktionen wie "Till Reiners' Happy Hour", "Till Tonight" und der "heute show" kennen.
In der elften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" versucht der Moderator und Comedian derzeit allerdings auf ProSieben, Joko Winterscheidt den Job zu stehlen - in den ersten zwei Ausgaben zunächst vergeblich.
Erst in der dritten Folge ist ihm nun der entscheidende Durchbruch gelungen: Ein Sieg gegen Joko führt dazu, dass Till Reiners die nächste WSMDS-Ausgabe präsentieren wird.
Dafür darf er das Studio und zahlreiche Elemente der Sendung ganz nach seinen Wünschen umgestalten. Doch wie viel ZDF-Atmosphäre wird Till Reiners ins ProSieben-Programm übertragen?
Die ersten Bilder lassen Großes erahnen ...
"Wer stiehlt Till Reiners die Show?" - hier im kostenlosen Livestream ansehen!
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Was hat Till Reiners auf ProSieben geplant?
Die offiziellen Pressefotos zur von Till Reiners moderierten vierten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" wecken Erinnerungen an eine absolute Kultserie des ZDF.
ProSieben-Traumschiff: Till Reiners zeigt sich als Kapitän
Legt "Das Traumschiff" etwa erstmals auf ProSieben ab? Dank Kapitänsuniform und Bootskulisse liegt die Vermutung nahe.
Doch über welches Meer will Kapitän Reiners mit dem ZDF-Boot unter ProSieben-Flagge schippern? Wohin die Reise geht und welchen Hafen die MS "Wer stiehlt mir die Show?" letztlich ansteuert, siehst du bei "Wer stiehlt Till Reiners die Show?" am Sonntag, 29. März, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn sowie nach der TV-Ausstrahlung jederzeit auf Abruf.
Für alle, die nicht so lange warten möchten, heißt es schon jetzt "Leinen los!" Die ganze Folge gibt es schon jetzt vorab bei Joyn PLUS+.
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