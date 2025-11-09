Neues Weihnachtsalbum Helene Fischer produziert Weihnachtsalbum mit Musik-Legende Rolf Zuckowski Aktualisiert: Vor 45 Minuten von Julia W. Für ihr neues Weihnachtsalbum hat Helene Fischer mit Kinderlieder-Legende Rolf Zuckowski zusammengearbeitet. (Symbolbild) Bild: Imago Images / Christian Schroedter

Helene Fischer feiert ein festliches Comeback: Zehn Jahre nach ihrem Megahit-Album "Weihnachten" bringt die Schlagerqueen ein neues Weihnachtsprojekt heraus – und kooperiert dafür mit einer echten Musiklegende: Rolf Zuckowski.

Zehn Jahre nach ihrem Erfolg mit "Weihnachten" meldet sich Helene Fischer mit einem neuen festlichen Projekt zurück. Am 28. November erscheint ihr Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit", ein Familienalbum mit 25 Liedern, das Nostalgie, Wärme und Feierlaune vereinen soll. Produziert wurde das Werk – wie schon ihr Weihnachtsklassiker von 2015 – von Alex Christensen. Das Konzept bleibt vertraut: Neben beliebten Klassikern wie "O Tannenbaum" interpretiert Fischer auch internationale Hits in deutscher Sprache. Ein Kinderchor begleitet die Sängerin und sorgt für die typische Wohlfühl-Atmosphäre, die viele Fans mit der Adventszeit verbinden.

Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski Besonders bemerkenswert ist ein musikalisches Wiedersehen mit Rolf Zuckowski. Die beiden singen gemeinsam das Lied "Bald ist Weihnachten", das auf Zuckowskis Stück "Inseln der Stille" basiert. Der 77-Jährige erklärte dazu laut "Focus", er habe den Song "für das Album mit einer weihnachtlichen Botschaft angepasst". Schon vor dem offiziellen Albumrelease soll das Duett veröffentlicht werden. Für Fischer ist das neue Werk zugleich der dritte Teil ihrer Reihe "Die schönsten Kinderlieder" – und eine bewusste Rückkehr zu den Wurzeln ihres großen Weihnachts-Erfolgs. Das Vorgängeralbum "Weihnachten" verkaufte sich über 1,2 Millionen Mal und wurde in Deutschland mit sechsfach Platin ausgezeichnet.