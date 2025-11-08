Baby-Update Zweite Schwangerschaft: Gülcan Kamps kann es selbst "gar nicht glauben" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind. Bild: IMAGO/Steinsiek.ch

Gülcan Kamps und der Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps werden erneut Eltern. Die wunderbare Nachricht machte die einstige VIVA-Moderatorin an Halloween öffentlich und meldete sich kurz darauf mit emotionalen Worten bei ihren Fans.

Gülcan Kamps teilt zweite Schwangerschaft auf Instagram Mit 43 Jahren erwartet Gülcan Kamps ihr zweites Kind. Zu einem Video auf ihrem Instagram-Kanal @guelcankamps, das sie mit dem Klassiker "Baby Love" von The Supremes unterlegt hatte, schrieb sie am 31. Oktober 2025: "Wir freuen uns riesig. BABYKAMPS2 is coming!" Die Bilder zeigen Gülcan strahlend in einem beigen Strickpullover und einem funkelnden Pailletten-Outfit. Ihren Post garniert sie mit Hashtags wie #schonjetztverliebt, #gesegnet und #magie.

Berührende Botschaft an ihre Fans In einer inzwischen nicht mehr verfügbaren Instagram-Story, bedankte sich Gülcan Kamps laut "Gala" wenige Tage nach der Verkündung für die vielen Glückwünsche. "Ich wurde am Wochenende überwältigt von all der Liebe, die ihr mir geschickt habt. [...] Ihr seid so süß, wie ihr euch mitfreut. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir uns freuen" Schon bei ihrer ersten Schwangerschaft habe sie das Mutterwerden als "besonderes Geschenk und richtiges Wunder" empfunden. "Da war ich 38 und bin in der Schwangerschaft 39 geworden, jetzt ist es ein paar Jahre später." Und auch diesmal könne sie es selbst "gar nicht glauben" und empfinde die zweite Schwangerschaft als "ein riesengroßes Geschenk und Wunder".