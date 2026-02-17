Ex-Schnösel "Mord oder Watt"-Star Oliver Mommsen: So hat sich der Schauspieler gewandelt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Oliver Mommsen im Jahr 2024. Der Schauspieler ist seit 1993 auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Bild: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Als Heranwachsender war er ein "arroganter Kotzbrocken", sagt Oliver Mommsen über sich selbst. Eine Laufbahn als Tennisprofi schlug er aus, denn er wollte Schauspieler werden. Das ist über den ehemaligen "Tatort"-Kommissar bekannt.

Es ist ein untypischer Job für Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund, gespielt von Oliver Mommsen. In seinem dritten "Tatort"-Einsatz bittet er auf Wunsch seiner Kollegin Inga Lürsen (Sabine Postel) einen Weltstar um ein Autogramm. Dessen Name: Roger Moore. Mit einer Verbeugung bedankt sich der Ermittler im Gewühl des Bremer Sechstagerennens. 32 Jahre jung war Oliver Mommsen bei den Dreharbeiten zur Folge "Schatten" und bei seiner Begegnung mit dem 2017 verstorbenen James-Bond-Darsteller. Mittlerweile hat er 57 Jahre auf dem Tacho. Und er ist seit 2019 auch kein "Tatort"-Kommissar mehr. Dafür spielt er regelmäßig einen Schauspieler, der einen Ermittler spielt: in der Krimiserie "Mord oder Watt?" Die neueste Episode läuft am 20. Februar im Ersten.

Theater und Kameras: Nichts anderes wollte der junge Oliver Mommsen Nach der Schule ging für den gebürtigen Düsseldorfer kein Weg am Schauspiel vorbei, wie er im September 2025 in einem Interview dem Radiosender "Bremen Zwei" erklärte. Auch wenn das für Oliver Mommsen erst mal hieß: Arbeiten an der Theaterkasse. Kartenstummel abreißen. Pausensnacks verkaufen. Oder an Filmsets assistieren. "Brötchenschmierer, Kopier-Tiger, ich hab das von der Pike auf gelernt", so der heutige TV-Star. Vielleicht genau der richtige Weg für den Ur-Urenkel des Literaturnobelpreisträgers Theodor Mommsen. Für einen Jungen, dessen Großvater Vorstandvorsitzender der Thyssen AG war und dessen Vater zum Jet-Set gehörte. Denn seine Herkunft prägte ihn zunächst nicht gerade im Positiven: "Ich war exakt das, was man sich unter einem Schnösel vorstellt: ein arroganter Kotzbrocken mit Graf-Rotz-Manieren vom Feinsten", verriet Mommsen 2022 in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Das Internat Schloss Salem am Bodensee warf ihn wegen Regelverstößen schnell wieder raus. Mehr Glück hatte Oliver Mommsen in Louisenlund in Schleswig-Holstein. Er hatte in der Theater-AG die Hauptrolle in "Peter Pan" bekommen, was wohl seine Rettung war.

Tennisprofi? Oliver Mommsen hatte das Talent Eine Karriere im weißen Sport hätte eventuell besser zur Herkunft von Oliver Mommsen gepasst. An der Gelegenheit mangelte es nicht: Sein Stiefvater Ingo Buding war Tennisprofi und -coach. Ihn hatte seine Mutter Claudia 1971 nach der Trennung von seinem leiblichen Vater Nino geheiratet. Oliver Mommsen verbrachte als Kind jede freie Minute auf dem Tenniscourt. Das einzige, was ihm am Ende fehlte, war eine Siegermentalität, wie er in der "Süddeutschen Zeitung" gestand. Den Gegenspieler beherrschen und vom Platz fegen? "Keine Ahnung, ging einfach nicht." Selbst bei 5:0 habe er am Ende doch immer verloren. Vor allem wohl, weil ihm gewinnen nicht so wichtig war. "Wenn ich wählen muss zwischen Spaß und Sieg, wähle ich immer den Spaß."

Erste TV-Rollen für Oliver Mommsen In den 1990ern ging Oliver Mommsen auf die Berliner Schauspielschule von Maria Körber. Und 1998 landete er seine erste Filmrolle: Im TV-Melodram "Die heilige Hure" spielte er den homosexuellen Studenten Uli Schneider. Nach einigen Einsätzen als Arzt in der Serie "Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" kam 2001 der "Jackpot" für einen aufstrebenden Darsteller: der Part als Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund im Bremer "Tatort". 34-mal schlüpfte Oliver Mommsen in die Rolle, ehe er 2019 ausstieg. "Irgendwann dachte ich einfach: Ich bin doch nicht hauptberuflich bei der Mordkommission Bremen angestellt, sondern ich bin Schauspieler", so Mommsen rückblickend in einem Interview mit "T-online". Und das Schauspielern macht ihm nach wie vor großen Spaß. Auf Joyn sind einige Filme aus seinem Repertoire im kostenlosen Stream verfügbar. Unter anderen die Komödien "Putzfrau Undercover", "Tierisch verknallt", "Mich gibt's nur zweimal" und "Sind denn alle Männer Schweine?" Verfügbar im kostenlosen Livestream ist am Freitag, dem 20. Februar, um 20:15 Uhr auch die neueste Folge der Krimiserie "Mord oder Watt". Die Episode mit dem Titel "Die wilde Hilde" wird im Ersten ausgestrahlt.

Oliver Mommsen privat: Trennung und Neubeginn 2023 30 Jahre lang war Oliver Mommsen mit seiner Partnerin Nicola, einer Kinderbuchautorin, zusammen. 2023 folgte die Trennung. Verheiratet waren die beiden indes erst seit 2008. "In meiner Familie und in meinem Freundeskreis haben Ehen nie wirklich lange gehalten", sagte er im Mai 2009 zu "Bunte". Deshalb habe er so lange mit einem Antrag gewartet. Die beiden gemeinsamen Kinder Oskar (geboren 1997) und Lotte (geboren 2002) sind längst erwachsen. 2024 machte Mommsen seine Beziehung zur Journalistin Katja Runge öffentlich. Mit seiner Ex-Partnerin habe er gleichwohl ein gutes Verhältnis. "Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen", sagte er 2023 dem Magazin "Bunte".