98. Verleihung
Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin"
Veröffentlicht:von Peter Falan Picha
Während Hollywood auf die 98. Oscar-Verleihung zusteuert, zeichnet sich eine besonders umkämpfte Kategorie ab: In der Sparte "Beste Nebendarstellerin" treffen fünf sehr unterschiedliche Performances aufeinander.
Das sind die nominierten Darstellerinnen 2026
In der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" zeichnet sich 2026 ein enges Rennen ab. Fünf Schauspielerinnen stehen auf der Nominierungsliste für die Verleihung am 15. März.
Teyana Taylor: "One Battle After Another" - für ihre Rolle der Perfidia Beverly Hills
Inga Ibsdotter Lilleaas: "Sentimental Value" - für ihre Rolle der Agnes Borg Pettersen
Elle Fanning: "Sentimental Value" - für ihre Rolle der Rachel Kamp
Wunmi Mosaku: "Blood & Sinners" - für ihre Rolle der Annie
Amy Madigan: "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" - für ihre Rolle der Gladys
Schau dir diese Oscar-Abräumer auf Joyn an!
Das macht die Kategorie "Beste Nebendarstellerin" aus
Die Auszeichnung gehört zu den emotionalsten Momenten jeder Oscar-Nacht. Hier triumphieren oft Rollen, die leise beginnen - und am Ende alles überstrahlen. Wer hier gewinnt, erregt spätestens im Moment der emotionalen Dankesrede Aufsehen bei den Produktionsstudios und bekannten Regisseur:innen und erhöht die Chance auf weitere große Filmrollen.
Eingeführt wurde die Kategorie 1937, die erste Preisträgerin war Gale Sondergaard für "Anthony Adverse", die auch 1947 für "Anna und der König von Siam" ein zweites Mal dafür nominiert wurde.
Als jüngste Darstellerin wurde Tatum O'Neill im Alter von zehn Jahren für ihre Performance als Addie Loggins in "Paper Moon" (19973) ausgezeichnet. Älteste Gewinnerin in dieser Schauspiel-Kategorie ist Peggy Ashcroft, die mit 77 Jahren bei der 57. Verleihung für ihre Rolle Mrs. Moore in "Reise nach Indien" geehrt wurde.
Das waren die letzten Gewinnerinnen
Die Spannung steigt, wenn bei den Oscars nicht nur große Hauptrollen, sondern auch die versteckten Stars im Rampenlicht stehen: Diese fünf Namen sorgten zuletzt für Standing Ovations im Dolby Theatre:
2021: Yuh-Jung Youn - "Minari" (in der Rolle der Soon-ja)
2022: Ariana DeBose - "West Side Story" (in der Rolle der Anita)
2023: Jamie Lee Curtis - "Everything Everywhere All at Once" (in der Rolle der Deirdre Beaubeirdre)
2024: Da’Vine Joy Randolph - "The Holdovers" (in der Rolle der Mary Lamb)
2025: Zoë Saldaña - "Emilia Pérez" (in der Rolle der Rita)
Mehr entdecken
Außenseiter, Favorit:innen und ein neuer Rekord
Oscar-Nominierungen 2026: Wer wird der große Gewinner? Die Prognose einer Filmkritikerin
Alle Augen auf das Fantasydrama
Hollywood-Sensation: Vampir-Drama stellt neuen Oscar-Rekord auf
And the Oscar goes to …
Oscars 2026: Alle Nominierungen auf einen Blick
98. Academy Awards
Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"
98. Academy Awards
Oscars 2025: Die Nominierungen in der Kategorie "Bester Film" stehen fest
Zweiter Goldjunge für Leo?
Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"
Wer gewinnt bei der 98. Verleihung?
Oscars 2026: Die Nominierungen in der Kategorie "Bester internationaler Film"
98. Academy Awards
Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"
Verpasste Oscar-Chance!
Sylvester Stallone bereut Absage eines Oscar-nominierten Films