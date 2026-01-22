Während Hollywood auf die 98. Oscar-Verleihung zusteuert, zeichnet sich eine besonders umkämpfte Kategorie ab: In der Sparte "Beste Nebendarstellerin" treffen fünf sehr unterschiedliche Performances aufeinander.

Amy Madigan: "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" - für ihre Rolle der Gladys

In der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" zeichnet sich 2026 ein enges Rennen ab. Fünf Schauspielerinnen stehen auf der Nominierungsliste für die Verleihung am 15. März.

Das macht die Kategorie "Beste Nebendarstellerin" aus

Die Auszeichnung gehört zu den emotionalsten Momenten jeder Oscar-Nacht. Hier triumphieren oft Rollen, die leise beginnen - und am Ende alles überstrahlen. Wer hier gewinnt, erregt spätestens im Moment der emotionalen Dankesrede Aufsehen bei den Produktionsstudios und bekannten Regisseur:innen und erhöht die Chance auf weitere große Filmrollen.

Eingeführt wurde die Kategorie 1937, die erste Preisträgerin war Gale Sondergaard für "Anthony Adverse", die auch 1947 für "Anna und der König von Siam" ein zweites Mal dafür nominiert wurde.

Als jüngste Darstellerin wurde Tatum O'Neill im Alter von zehn Jahren für ihre Performance als Addie Loggins in "Paper Moon" (19973) ausgezeichnet. Älteste Gewinnerin in dieser Schauspiel-Kategorie ist Peggy Ashcroft, die mit 77 Jahren bei der 57. Verleihung für ihre Rolle Mrs. Moore in "Reise nach Indien" geehrt wurde.