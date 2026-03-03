Sei dabei! Steven Gätjen live auf dem Red Carpet: ProSieben und Joyn zeigen die OSCARS® Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von PM / Anna-Maria Hock Elegant und charmant sieht man Steven Gätjen jedes Jahr aufs Neue bei den Academy Awards. Bild: ProSieben

In der Nacht vom 15. auf den 16. März sind alle Augen auf Hollywood gerichtet, wenn es wieder heißt "And the OSCAR® goes to ...". Auf ProSieben und Joyn kannst du die Verleihung auch in diesem Jahr wieder live verfolgen. Auch Steven Gätjen ist live vor Ort.

Hier kannst du live bei den Academy Awards dabei sein ProSieben und Joyn zeigen die 98. OSCAR®-Verleihung am 15. März 2026 aus dem Dolby Theatre® im Ovation Hollywood. Steven Gätjen bringt auch in diesem Jahr den Hollywood-Glamour ab 22 Uhr vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre® im Ovation Hollywood nach Deutschland - exklusiv und live auf Joyn. Parallel zu Joyn überträgt ProSieben ab 23:30 Uhr am Sonntag, 15. März 2025, zum 28. Mal in Folge die 98. OSCAR®-Verleihung live und in voller Länge im Free-TV. Moderiert werden die 98. OSCARS® erneut von EMMY®-Gewinner, Fernsehmoderator, Autor, Produzent und Comedian Conan O'Brien.

Steven Gätjen kann es kaum erwarten Steven Gätjen sagt über die anstehende Verleihung: "Dieses Jahr beweisen die OSCARS® erneut, dass man in dieser Nacht besser nicht schlafen geht. 2025 stand ganz im Zeichen der Independent Produktionen, 2026 gehört jetzt ganz klar den großen Stars. Wenn so viele hochkarätige Namen auf der Nominierungsliste stehen, ist klar, das wird eine glamouröse und hochspannende Nacht. Und mit Conan O'Brien erneut als Host ist ohnehin garantiert, dass es unterhaltsam wird. Da hält man gerne durch bis zum letzten Umschlag."