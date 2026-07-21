"Mini-Olympia" bei ARD und ZDF: Diese Programmänderungen stehen an

Die Finals bringen Deutschlands Spitzensport nach Hannover. ARD und ZDF berichten live von den Wettkämpfen.

Wer in dieser Woche ins Erste und ZDF schaltet, könnte sich wundern: Statt der üblichen Sendungen läuft an mehreren Tagen ein umfangreiches Sportprogramm. Grund dafür sind die Finals 2026, ein XXL-Sportfest, das vom 22. bis 26. Juli in Hannover an zehn verschiedenen Austragungsorten insgesamt 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergibt.

Die Finals 2026 im TV: Wann ARD und ZDF die Wettkämpfe live übertragen

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung der Finals 2026 und berichten im Wechsel, insgesamt rund 30 Stunden live im Fernsehen.

Mittwoch, 22. Juli: Der Startschuss fällt mit der Eröffnungsfeier auf einer eigens errichteten Bühne am Maschsee. Eine TV-Übertragung gibt es an diesem Tag weder bei ARD noch bei ZDF.

Ein anderes Sport-Event kannst du ab 14:05 Uhr im Ersten sehen. Hier läuft dann die 17. Etappe der Tour de France.

Donnerstag, 23. Juli: Den Auftakt der eigentlichen Wettkämpfe übernimmt das ZDF. Von 13 bis 19 Uhr zeigt "ZDFsportstudio live" unter anderem Karate, Gerätturnen, Windsurfen, Kanu, Rugby und Schwimmen. Im Ersten gibt es an diesem Tag keine Übertragung, hier siehst du bis auf die 18. Etappe der Tour de France ab 14:05 Uhr das gewohnte Programm.

Freitag, 24. Juli: Am Freitag übernimmt Das Erste von 12 bis 20 Uhr live aus Hannover. Moderatorin Stephanie Müller-Spirra führt durch den Tag, auf dem Programm stehen unter anderem Rudern, Flag Football, Coastal Rowing, Turnen, Kanu, Schwimmen, Stabhochsprung und Speedklettern, mit zwei kurzen Unterbrechungen für die Tour de France.

Samstag, 25. Juli: Im ZDF wird am Samstag das Sport-Event von 10:15 bis 20:15 Uhr ausgestrahlt. Unterbrochen wird die Übertragung um 19 Uhr für die Sendung "heute". Gezeigt werden unter anderem das Beachvolleyball-Halbfinale, 3x3 Basketball, Breaking und Bogenschießen.

Im Ersten läuft dagegen weitgehend das reguläre Programm, unter anderem mit der Wissenssendung "Quarks im Ersten", der Tierdoku "Die Tierärzte - Retter mit Herz" und "Brisant" am Nachmittag. Sport kannst du hier um 14 Uhr mit der "Sportschau: Tour de France" sehen.

Sonntag, 26. Juli: Zum Abschluss übernimmt wieder Das Erste, diesmal von 10 bis 20 Uhr. Gezeigt werden unter anderem Triathlon, Turnen, Klettern, Windsurfen sowie die Finals im Beachvolleyball und 3x3 Basketball, dazu die Rhythmische Sportgymnastik.