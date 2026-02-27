Mit "BibisBeautyPalace" zur Multimillionärin Influencerin mit Sinneswandel: Bianca Heinicke im Porträt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Tina Lilian Web-Video-Produzentin Bianca Heinicke ("BibisBeautyPalace") will jetzt das Tanzbein schwingen. Bild: Panama Pictures

Sie hat fast sechs Millionen Follower:innen auf YouTube und gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Bianca "Bibi" Heinicke hat sich in jungen Jahren bereits ein Imperium aufgebaut. Doch seit 2022 ist alles neu.

"BibisBeautyPalace": So wurde Bianca Heinicke berühmt Als die Kölnerin Bianca Heinicke am 6. Februar 1993 geboren wird, ahnt niemand, dass sie einmal Deutschlands erfolgreichste Influencerin werden wird. Nach dem Abitur beginnt sie ein Studium der Sozialwissenschaften, bricht es aber gleich wieder ab. Der Grund dafür ist ihr "Hobby": Im Dezember 2012 lädt sie mit 19 Jahren ihr erstes Video auf dem YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" hoch. Ihre Clips über Flechtfrisuren, Schminkanleitungen und Modetipps treffen den Nerv der Zeit und sie gewinnt immer mehr Fans. 2016 überholt sie Gronkh in der Anzahl der Abonnent:innen - über vier Millionen - und ist von da an die erfolgreichste YouTuberin mit deutschem Kanal. Sie postet nicht mehr nur Beauty- und Modeclips, auch Lifestyle-Themen und private Einblicke werden behandelt. Bibi lässt ihre Fans an ihrem Leben teilnehmen, ob bei der Brustvergößerung oder der Nasenkorrektur, sie wird für die hauptsächlich weiblichen und sehr jungen Abonnent:innen zur besten Online-Freundin. Bis 2022 wächst "BibisBeautyPalace" auf fast sechs Millionen Follower:innen.

Ist Bianca Heinicke Millionärin? Das Imperium der Influencerin Ihr YouTube-Kanal ist der Beginn von Bianca Heinickes Erfolgsgeschichte. Sie gründet eine GbR und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann "BibisBeautyPalace". Zusätzlich zu den Werbeeinnahmen der Clips verdient Bianca Geld durch Kooperationen für verschiedene Marken, Sponsoring oder Influencer:innen-Marketing. 2015 gründet sie eine eigene Kosmetikmarke unter dem Namen Bilou, die eine maßgebliche Einnahmequelle für ihr Vermögen ist. Ihr monatlicher Verdienst wird in Hochzeiten auf über 100.000 Euro geschätzt. Heute ist Bianca Heinicke Multimillionärin, ihre Villa in Köln steht aktuell für mehrere Millionen Euro zum Verkauf.

Bianca Heinickes Familie: Das sind ihr Freund Timothy Hill und ihre Kinder Über Bianca Heinickes Ehe weiß ganz Deutschland Bescheid. 2018 heiratet sie ihren Jugendfreund Julian Claßen, mit dem sie bereits seit der Schulzeit zusammen ist. Als Influencer Julienco ist er bei einem Großteil von Bibis Videos dabei, die GbR gründen sie zusammen. 2018 wird Sohn Lio geboren, 2020 folgt Töchterchen Emily. 2022 trennen sich die beiden nach über zwölf Jahren Beziehung. Seit 2024 ist Bianca Heinicke in einer neuen Beziehung. Der Lifecoach Timothy Hill ist der Mann an ihrer Seite, gemeinsam haben sie den Podcast "SinnSafari".

Lebensveränderung nach 2022: Bianca Heinicke hat sich neu erfunden Die Trennung von ihrem Ehemann stürzt Bianca Heinicke in eine tiefe Krise. Zusätzlich macht ihr der Verlust ihrer Privatsphäre zu schaffen und sie fühlt sich überarbeitet und ausgebrannt. Im Mai 2022 zieht sie sich abrupt aus der Öffentlichkeit zurück, was ihre Fans ratlos zurücklässt. Erst rund 20 Monate später, im Januar 2024, meldet sie sich zurück, und zwar als völlig neuer Mensch! Sie legt ihr Pseudonym ab und benutzt ab jetzt ihren vollen Namen. Von "BibisBeautyPalace" distanziert sie sich und fokussiert sich statt auf Lifestyle- und Beauty-Content nun auf Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Meditation und vegane Ernährung. Bianca macht ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin und lebt ein neues bewusstes Leben, authentisch und ungeschminkt. Sie hat sich bewusst vom klassischen Influencer-Dasein verabschiedet und bemüht sich heute um eine nachhaltigere Social-Media-Präsenz. Neues wagt sie jetzt auch mit ihrer Teilnahme an einer TV-Show: Für "Let's Dance" tauscht Bianca Heinicke die YouTube-Welt zumindest vorübergehend gegen den großen Fernsehauftritt als Kandidatin im Tanz-Wettbewerb.