Vom Musical-Darsteller über die Boyband zum Schlager-Superstar, Ross Antony hat eine steile Karriere hingelegt. Für Deutschlands Vorzeige-Engländer ist Entertainment eine Lebenseinstellung. Nach dem Zwischenstopp bei "Das große Promibacken" 2026 geht's nun weiter zu "Let's Dance".

Am Anfang war die Boyband: Ross Antonys Start mit Bro'Sis Ross Anthony Catterall wird am 9. Juli 1974 in Bridgnorth, England, geboren. Der kleine Ross kann kaum laufen, da fängt er schon das Tanzen an. Bereits mit drei Jahren steht er auf der Bühne und weiß: Das will ich mein Leben lang machen! Er folgt seinen Träumen und holt sich ein Diplom als ausgebildeter Musical-Darsteller der renommierten Guildford School of Acting. Es folgen diverse Musical-Auftritte, Engagements in "Catherine" und "Tabaluga & Lily" führen ihn 1997 nach Deutschland. Dann kommt 2001 der Moment, der sein Leben verändert: In der zweiten Staffel "Popstars" wird er in die Sieger-Band Bro'Sis gewählt, gemeinsam mit Kollege Giovanni Zarrella. Bis 2006 veröffentlicht die Band drei Alben, räumt neben dem Bambi auch den Comet ab und gilt als eine der prägenden Bands der Casting-Ära.

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" performt er vor einem Feuerwerk. Bild: Joyn / SAT.1

Ross Antony heute: Schlagerstar und Entertainment-Profi Nach dem Ende von Bro'Sis zieht es Ross in die Schlager-Welt. Davor holt er sich 2008 noch schnell die Dschungel-Krone ab und zeigt Deutschland, dass er auch in herausfordernden Situationen immer gut gelaunt bleibt. 2013 veröffentlicht er sein erstes Soloalbum "Meine neue Liebe" mit Coverversionen deutscher Schlager. Er ist ein gern gesehener Gast in den Schlagersendungen von Florian Silbereisen und Co., Auszeichnungen wie die Goldene Henne und die "Eins der Besten" zieren heute sein Regal. Doch Ross Antony singt nicht nur, seine positive Art kommt auch als Moderator und Schauspieler gut an. 2021 belegt er als Flamingo den dritten Platz bei "The Masked Singer". Nebenher schreibt er eine Autobiographie ("The Inside Me", 2007), ein Kinderbuch ("Mein Freund Button", 2016) und einen Lebensratgeber ("Gute Laune glänzt und glitzert: Wie man das Leben ernst und trotzdem leichtnehmen kann", 2021).

Ehemann, Kinder und Enten: Ross Antonys Familienleben soll größtenteils privat bleiben Seit 2006 ist Ross Antony mit dem Opernsänger Paul Reeves zusammen. Als 2017 in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wird, geben sich die beiden sofort das Jawort. Gemeinsam veröffentlichen sie 2011 das Album "Two Way", das Popmusik mit Operngesang verbindet. 2014 dann der überraschende Post auf Social Media: Sie haben ein Kind adoptiert. Doch so offen Ross sonst über sein Leben spicht, Details zur Adoption gibt es nicht. Als 2017 das zweite Kind folgt, macht das Paar mit einem Statement klar, dass auch in Zukunft dieser Teil ihres Lebens privat bleibt: "Auch wenn wir ein sehr öffentliches Leben führen, bitten wir um Verständnis, dass dieser Bereich unseres Lebens weiterhin privat bleiben wird.

Wir haben entschieden, dass unsere Kinder ohne Rampenlicht aufwachsen sollen. Ross Antony auf Facebook am 12. März 2017

Deswegen werde es auch in Zukunft keine Informationen zu Alter, Geschlecht oder Herkunft geben. Die Familie wohnt in Siegburg bei Bonn, gemeinsam mit mehreren Hunden und von Hand aufgezogenen Enten, die gern mal auf Ross Antonys Instagram-Profil zu sehen sind.

Gewichtsverlust und Krankheit: So geht es Ross Antony gesundheitlich 2025 überrascht Ross Antony die Fans mit einem neuen Look: Um die 27 Kilo hat er in etwas über einem Jahr abgenommen. Ist eine Krankheit der Grund für die Gewichtsabnahme? Nein! Ross hat zwar eine erblich bedingte, unheilbare Gelenkerkrankung, die ihm besonders im Winter zu schaffen macht, aber er kann nach eigenen Aussagen gut mit der Krankheit leben. Das Gewicht hat er bewusst durch eine Ernährungsumstellung verloren. Während der Corona-Zeit futtert er sich 110 Kilo an, denen er 2025 den Kampf ansagt. Nur noch zwei gesunde Mahlzeiten am Tag, ein konsequenter Verzicht auf Süßigkeiten und Sport wie Tennis, Golf oder Reiten lassen die Kilos purzeln.

Heute bringt der sympathische Brite um die 83 Kilo auf die Waage und passt wieder in seine Bro'Sis-Lederjacke. Und fit muss er sein, denn nun will Ross Antony zeigen, dass er sich noch an seine Tanz-Ausbildung erinnern kann. Kurz nach seinem Überraschungsauftritt bei "Das große Promibacken" 2026 nimmt er bei "Let's Dance" teil.