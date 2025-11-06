Ausstrahlung bereits im November Ex-GNTM-Kandidatin Larissa Marolt: Wird sie TV-Kommissarin im ZDF-Krimi? Aktualisiert: Vor 18 Minuten von teleschau So geht's mit der Karriere von "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Larissa Marolt weiter. Bild: IMAGO/Michel Kaers

Larissa Marolt hat sich inzwischen im deutschsprachigen Fernsehen einen festen Platz gesichert. Jetzt hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin einen neuen Deal an Land gezogen: Fürs ZDF wird sie schon bald zur Krimi-Protagonistin.

Die dramatischen Sprüche bei "Germany's Next Topmodel", die legendäre Champagner-Dusche im "Dschungelcamp", der tränenreiche Abschied bei "My Style Rocks" und vieles, vieles mehr: Mit ihrer oft polarisierenden, aber stets erfrischend authentischen Art hat Larissa Marolt die Reality-Welt um so einige große TV-Momente bereichert. Darüber hinaus ist es der 33-Jährigen gelungen, sich auch als ernstzunehmende Schauspielerin einen Namen zu machen. Aktuell ist sie etwa in der internationalen Serie "Parallel Me" zu sehen, außerdem drehte sie kürzlich fürs ZDF den neuen Inga-Lindström-Film "Minnas Traum". Übrigens gibt's schon bald mehr von Heidi und ihrem Modelnachwuchs: Die Dreharbeiten zu GNTM 2026 sind gestartet!