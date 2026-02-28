Nächstes Kind reagiert Nächstes Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt reagiert: Maddox streicht Pitt aus Namen Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von spot on news Maddox Jolie-Pitt (r.) ist der älteste Sohn von Angelina Jolie (2. v.li.) und Brad Pitt. Bild: IMAGO/Cover-Images

Der älteste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt hat im Abspann von Mama Jolies neuem Film "Couture" den Namen seines Vaters abgelegt. Maddox reiht sich damit in eine wachsende Liste seiner Geschwister ein, die auf den Nachnamen Pitt verzichten.

Es ist ein weiteres Zeichen des tiefen Zerwürfnisses in einer der berühmtesten Familien Hollywoods: Maddox Jolie-Pitt (24), der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61), hat den Nachnamen seines Vaters offenbar abgelegt. Im Abspann von Jolies neuem Film "Couture", der am 18. Februar in den französischen Kinos anlief, wird er laut "People" nur noch als "Maddox Jolie" geführt - nicht mehr mit Doppelnamen, den er offiziell bislang trug. Der 24-Jährige arbeitete als Regie-Assistent an dem Drama mit, in dem seine Mutter eine amerikanische Filmregisseurin spielt, die eine Brustkrebsdiagnose erhält, als sie gerade in Paris an einem Video für eine Modenschau arbeitet. Bereits bei der Premiere des Films beim Toronto International Film Festival im September 2025 war Maddox in den Produktionsunterlagen als "Maddox Jolie" aufgeführt worden.

Eine Abkehr vom früheren Filmcredit Noch bei seinem vorherigen Filmprojekt hatte es anders ausgesehen: Im Netflix-Drama "Maria" (2024), in dem Angelina Jolie die verstorbene Operndiva Maria Callas (1923-1977) verkörperte, war Maddox als Produktionsassistent unter dem Namen Maddox Jolie-Pitt im Abspann aufgetaucht. Maddox reiht sich damit in eine wachsende Liste seiner Geschwister ein, die auf den Namen Pitt verzichten. Den Anfang machte Vivienne (17) im Mai 2024: Im Programmheft des Broadway-Musicals "The Outsiders", das sie zusammen mit ihrer Mutter produzierte, wurde sie als "Vivienne Jolie" aufgeführt. Wenige Monate später stellte sich Zahara (21) bei einer Veranstaltung ihrer Studentinnenverbindung am Spelman College als "Zahara Marley Jolie" vor.

Shiloh machte den Schritt offiziell Am weitesten ging Shiloh (19): Kurz nach ihrem 18. Geburtstag ließ sie ihren Namen offiziell und auf dem Rechtsweg in "Shiloh Jolie" ändern. Wie es das kalifornische Recht verlangt, veröffentlichte sie die Namensänderung in der "Los Angeles Times". Ihr Anwalt sprach damals von einer "unabhängigen und bedeutsamen Entscheidung nach schmerzhaften Ereignissen". Ob auch die anderen Geschwister den juristischen Weg beschritten haben, ist unklar. Von den sechs gemeinsamen Kindern - neben Maddox, Vivienne, Zahara und Shiloh auch Pax (22) und Knox (17) - haben sich damit mindestens vier öffentlich vom Nachnamen des Vaters distanziert.

Brad Pitt soll die Entscheidungen schmerzen Die Namensänderungen spiegeln jahrelange Berichte über das schwierige Verhältnis zwischen den Kindern und ihrem Vater wider. Jolie und Pitt hatten sich 2016 nach zwei Jahren Ehe und über einem Jahrzehnt als Paar getrennt. Die Scheidung wurde erst Ende 2024 nach einem langwierigen Rechtsstreit endgültig vollzogen. Eine Quelle sagte "People" im vergangenen Jahr über Pitts Reaktion auf Shilohs Namensänderung: "Er weiß, dass Shiloh seinen Nachnamen abgelegt hat. Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie." Schon während des Sorgerechtsstreits im Jahr 2021 behauptete eine Quelle gegenüber "Us Weekly", Maddox, nutze in nicht rechtsgültigen Dokumenten nicht Pitt als Nachnamen, sondern Jolie. Er wolle seinen Nachnamen offiziell in "Jolie" ändern.