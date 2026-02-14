Drehbuchautor warnt eindringlich Schock durch KI-Video von Brad Pitt & Tom Cruise: "So stirbt Hollywood" Veröffentlicht: Vor 7 Minuten von Spot on news Brad Pitt und Tom Cruise in Fleisch und Blut – doch ein KI-Video mit ihren Gesichtern sorgt gerade für Unruhe in Hollywood. Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire | IMAGO / ZUMA Press Wire

Ein viraler KI‑Clip mit realistischen Versionen von Tom Cruise und Brad Pitt, die miteinander kämpfen, löst in Hollywood Besorgnis aus. Drehbuchautor Rhett Reese warnt vor dem Einfluss der künstlichen Intelligenz.

Ein ziemlich realistisches KI-Video, das Tom Cruise (63) und Brad Pitt (62) beim Faustkampf zeigt, hat für Aufsehen im Netz gesorgt. Der fünfzehn Sekunden lange Clip ging viral und sorgte für ordentlich Gesprächsstoff rund um das Thema künstliche Intelligenz. Drehbuchtautor Rhett Reese (45), der unter anderem für "Deadpool & Wolverine" und "Zombieland" bekannt ist, teile das Video mit einer ausdrücklichen Warnung: "Ich sag es wirklich nicht gerne, aber es ist wahrscheinlich vorbei für uns", schrieb er bei X.

Drehbuchautor traut KI Hollywood-Filme zu Als ein Fan spöttisch kommentierte, das Video sähe "immer noch beschissen aus", entgegnete Reese in den Kommentaren: "Bald wird eine einzelne Person am Computer in der Lage sein, einen Film zu erschaffen, der von dem, was Hollywood derzeit veröffentlicht, nicht zu unterscheiden ist. Wenn diese Person kein Talent hat, wird das Ergebnis schlecht sein. Aber wenn jemand mit dem Talent und Geschmack von Christopher Nolan auftaucht - und so jemand wird es schnell geben - wird es fantastisch sein."

Reese hat Angst um seinen Job Reese betonte, dass seine Einschätzung nicht mit Zustimmung gleichzusetzen sei. In einem weiteren Beitrag auf X machte er deutlich, dass er alles andere als begeistert davon ist, wie KI in kreative Bereiche vordringt. "Im Gegenteil - ich habe Angst. So viele Menschen, die mir am Herzen liegen, könnten ihren geliebten Beruf verlieren. Auch ich selbst bin gefährdet", schrieb der Drehbuchautor.

Kritik an KI-Unternehmen Die Motion Picture Association, der mächtigste Interessenverband der Filmindustrie, kritisierte Seedance 2.0, das Unternehmen hinter dem viralen KI-Video scharf. Die Organisation erklärte, dass das chinesische Unternehmen zu dem Seedance 2.0 gehört, ohne Genehmigung auf urheberrechtlich geschützte Filmwerke zurückgreift.