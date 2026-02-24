Überraschungs-Exit bei "Dahoam is Dahoam": Ursula Erber steigt mit 91 Jahren aus

Für die treuen Zuschauer von "Dahoam is Dahoam" steht ein trauriger Abschied bevor: Ursula Erber (91), die seit der Auftaktfolge 2007 die Rolle der "Uri" Theresa Brunner verkörpert und zum festen Ensemble der BR-Serie gehört, scheidet auf eigenen Wunsch aus.

Ursula Erber steigt bei "Dahoam is Dahoam" aus: "Jetzt reicht es."

Die Schauspielerin begründet ihren Rückzug mit deutlichen Worten: "Die Figur Theresa ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen - und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es."

Für ihr Ausscheiden nach beinahe zwei Jahrzehnten hatte die 91-Jährige einen speziellen Wunsch. Sie wollte, dass - Achtung, Spoiler! - ihre langjährige Serienfigur stirbt. "Es wird immer vom Anfang geredet und der Tod ist völlig normal und die Leute, die den Tod verdrängen, die werden davon nicht glücklicher. Im Gegenteil: Man soll ihn akzeptieren. Irgendwann ist Schluss - und das ist gut."

Sie selbst hat sich, auch angesichts des Verlusts zahlreicher Familienmitglieder, stets mit ihrer eigenen Sterblichkeit befasst. "Und das muss jeder alternde Mensch: Darüber nachdenken, dass er auch nur eine gewisse Zeit hat. Das ist nichts Besonderes." Die Darstellung des Todes vor der Kamera beschrieb sie als "spannend und herausfordernd".