Doppelfolge
25 Jahre "SOKO Leipzig": Wird Jan Maybach im Jubiläums-Fall sterben?
Aktualisiert:von teleschau
Seit 25 Jahren ermittelt die "SOKO Leipzig" nun schon im ZDF. Die Doppelfolge "Was bleibt" zum Jubiläum wird ein sehr persönlicher Fall für Kriminaloberkommissar Jan Maybach. Und für seinen Darsteller Marco Girnth, der sich aus Leipzig verabschiedet.
Schau die Doppelfolge "Was bleibt" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn
Die älteste aktive ZDF-Sonderkommission wird 25
Mit der "SOKO 5113" ging es 1978 los. Seitdem kamen zahlreiche Ableger in unterschiedlichen deutschen Städten hinzu. Einige Sonderkommissionen wurden wieder eingestellt, andere ermitteln bis heute. Nach dem Aus der Ur-Serie, die später in "SOKO München" umbenannt wurde, ist die "SOKO Leipzig" die älteste aktive ZDF-Sonderkommission. Am 31. Januar wird sie 25 Jahre alt. Und das soll gebührend gefeiert werden. Die Doppelfolge "Was bleibt" ist am Freitag, 23. Januar, und am Freitag, 30. Januar, jeweils um 21:15 Uhr, im ZDF-Livestream auf Joyn zu sehen. Die Episoden sind Teil der 26. Staffel der Serie.
So begann es einst bei der "SOKO Leipzig"
"Flucht nach Fahrplan" hieß die erste Folge von "SOKO Leipzig" am 31. Januar 2001. Darin bekamen es die Ermittler:innen mit einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft zu tun. Zur Sonderkommission gehörten damals neben dem Leiter Hajo Trautzschke (Andreas Schmidt-Schaller) auch die junge Kriminaloberkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und Kriminaloberkommissar Jan Maybach (Marco Girnth). Schmidt-Schaller verließ die Serie vor einigen Jahren, Marschke und Girnth sind als einzige "Urgesteine" bis heute im Einsatz. Noch ...
Die Jubiläums-Folge "Was bleibt" wird zur persönlichsten von Jan Maybach
Ebenfalls ab Folge eins dabei war Gabriel Merz als Kriminalkommissar Miguel Alvarez. Er und Jan Maybach waren nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Den Tod Miguels im Einsatz vor beinahe 20 Jahren hat Jan bis heute nicht verwunden. In der Jubiläumsfolge "Was bleibt" wird er erneut mit dem tragischen Ereignis konfrontiert. Und es soll "auf allen Ebenen dramatisch" werden, kündigte Hauptdarsteller Marco Girnth der dpa gegenüber an.
Eigentlich beginnt alles mit einem ganz normalen Fall für die SOKO, als sie zu einem Überfall auf ein Baustoffcenter gerufen wird. Doch die Situation eskaliert: Die Leiterin der Filiale stirbt, einer der beiden Täter wird schwer verletzt. Jan Maybach verfolgt den flüchtenden zweiten Täter und staunt nicht schlecht, als er ihn schließlich schnappt: Es handelt sich um Rico Schäfer, den Mann, der damals Miguel Alvares erschoss ...
Schäfer gibt an, nichts mit dem Überfall zu tun zu haben, nur zufällig in der Nähe gewesen zu sein. Für Jan Maybach beginnen seine wohl persönlichsten Ermittlungen seit Langem. Und die gefährlichsten ...
Abschied von Marco Girnth nach 25 Jahren
Dass es im zweiten Teil der Doppelfolge nicht gut für Maybach ausgehen wird, hat Darsteller Marco Girnth schon vor Wochen öffentlich bekannt gegeben. Maybach wird den Serientod sterben, Girnth die "SOKO Leipzig" nach 25 Jahren verlassen. Er wolle mehr Zeit für die Familie und Hobbys, die durch die Verpflichtung als Hauptdarsteller einer Serie bisher oft zu kurz kamen.
Wer auf Girnth und Jan Maybach folgen wird, das möchte das ZDF noch nicht verraten. Neben Melanie Marschke waren zuletzt Amy Mußul als Kriminalkommissarin Kim Nowak und Johannes Hendrik Langer als Kriminalkommissar Moritz Brenner fester Teil der "SOKO Leipzig". Dass es weitergeht, steht fest. Die Dreharbeiten zur 27. Staffel sollen im Frühjahr starten.
Sei dabei beim letzten Auftritt von Marco Girnth als Kriminaloberkommissar Jan Maybach und sieh dir "SOKO Leipzig: Was bleibt" im ZDF-Livestream an, am Freitag, 23. Januar, und Freitag, 30. Januar, um 21:15 Uhr, auf Joyn.
