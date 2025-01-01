Mediathek Kabel Eins CLASSICS
- 12 Monkeys
- 21 & Over
- 22 Bullets
- 23 - Nichts ist so wie es scheint
- 64 Minutes - Wettlauf gegen die Zeit
- Acts of Violence
- Alamo
- Am Ende eines viel zu kurzen Tages
- Another Country
- Barbaras Baby - Omen III
- Barbarian
- Begrabt die Wölfe in der Schlucht
- Take Down
- Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)
- Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten
- Blue Valentine
- Bruce Lee - Die Faust des Rächers
- Bruce Lee - Die Todeskralle schlägt wieder zu
- Bruce Lee - Mein letzter Kampf
- Bruce Lee: Die Todesfaust des Cheng Li
- Buddy Games
- Catch .44 - Der ganz große Coup
- China Moon
- Class - Vom Klassenzimmer zur Klassefrau
- Cocaine Bear
- Comedian Harmonists
- Command Performance
- Coogans großer Bluff
- Crawl
- Crazy
- Creepshow - Die unheimlich verrückte Geisterstunde
- Das Leben ist eine Baustelle
