2 Broke Girls
Folge 1: Soft Opening
21 Min.Ab 6
Endlich ist es so weit: Die große Neueröffnung von Max' und Carolines neuem Cupcake-Shop im Hinterzimmer von Han Lees Diner steht bevor. Ihr erster Kunde ist ein britischer Rockstar, der kurz nach dem Einkauf an einer Drogenüberdosis stirbt - direkt vor ihrem Fenster. Caroline ist außer sich und glaubt, dass der tote Musiker Unglück über das Geschäft bringt. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Mädels können ihr Glück kaum fassen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen