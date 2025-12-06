2 Broke Girls
Folge 12: Die französische Versuchung
21 Min.Ab 12
Caroline ist unübersehbar in Max' Lehrer aus der Konditorenschule verknallt: den charmanten Franzosen Nicolas. Die beiden treffen sich zu einem Date in einer Bar und fallen vor den Augen von Max und ihrem Freund Deke hemmungslos übereinander her. Die beiden Zuschauer sind zunächst amüsiert, doch später bekommt Deke mit, dass Nicolas verheiratet ist.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen