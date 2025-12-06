2 Broke Girls
Folge 2: Das Herzensprojekt
21 Min.Ab 12
Caroline kommt auf eine grandiose Idee: Nachdem zwei Gäste im Diner von ihrem Kickstarter-Projekt erzählen, möchte sie mit Hilfe einer Crowdfunding-Plattform Geld für eine neue Designerhose sammeln. Als Gegenleistung bietet sie ihren Sponsoren an, ihr eine Ohrfeige verpassen zu dürfen. Die genervte Max schickt eine Mail mit einem Foto von Caroline in ihrer neuen Hose und einem gemeinen Kommentar in die Runde - und vergisst, Caroline aus dem Verteiler zu nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen