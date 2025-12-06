2 Broke Girls
Folge 15: Dekes Geheimnis
21 Min.Ab 6
Max und Deke sind nun offiziell ein Paar. Doch nicht nur Caroline hat ein Problem damit, dass der Freund ihrer Freundin in einem Müllcontainer lebt. Um den anderen zu beweisen, dass er ein distinguierter Mann ist, laden Deke und Max ihre Freunde zu einem gemeinsamen Abend bei Käse und Wein in den Container ein. Dabei kommt Caroline Dekes großem Geheimnis auf die Schliche.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen