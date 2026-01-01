Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Tarte ins Glück

ProSiebenStaffel 3Folge 9
Tarte ins Glück

Tarte ins GlückJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 9: Tarte ins Glück

21 Min.Ab 6

In der Wohnung von Max und Caroline sieht es schlimm aus. Weil die beiden mit dem Aufräumen und Saubermachen nicht mehr hinterherkommen, engagieren sie eine Putzfrau. Beim Bettenmachen fallen ihr und Caroline nicht nur Max' Pornohefte in die Hände, sondern auch ein Prospekt der Konditorenschule in Manhattan. Max ist beschämt, denn sie glaubt nicht, dass sie dort eine Chance hat - zumal die Ausbildung teuer ist. Doch Caroline schleppt sie zur Anmeldung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen