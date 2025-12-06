Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Der Cronut-Wahnsinn

ProSiebenStaffel 3Folge 5
Folge 5: Der Cronut-Wahnsinn

21 Min.Ab 12

Caroline erfährt von dem neuesten Back-Trend: Cronuts. Die Küchlein, halb Croissant, halb Donut, sind der letzte Schrei in Manhattan. Die Cupcakes von Max dagegen will niemand mehr haben. Die beiden Freundinnen besorgen sich auf dem Schwarzmarkt Cronuts für ihr Geschäft, doch die Teilchen sind schnell wieder verkauft. Eine Lösung muss her - durch einen Zufall erfinden Max und Caroline Cake-Fries.

