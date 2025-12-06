2 Broke Girls
Folge 8: Das In-Lokal
21 Min.Ab 12
Caroline hat einen heißen Surfer kennengelernt. Die beiden verabreden sich zum Abendessen in dem neuen "It"-Restaurant des Viertels. Aufgebrezelt und nervös wartet die Blondine auf den schönen Mark - doch der versetzt sie. Kurzerhand schnappt sich Caroline mit Max den reservierten Tisch, und die Freundinnen stellen fest, dass sie tatsächlich in einem ganz besonderen Laden gelandet sind.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
12
