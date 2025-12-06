Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Von Schlümpfen und Hexen

ProSiebenStaffel 3Folge 16
Von Schlümpfen und Hexen

Von Schlümpfen und HexenJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 16: Von Schlümpfen und Hexen

21 Min.Ab 12

Nachdem Max herausgefunden hat, dass Deke aus einer reichen Familie stammt, entscheidet sie sich, mit ihm Schluss zu machen. Sie ist überzeugt, dass Reiche und Arme nicht zusammen sein können - so wie Schlümpfe und Hexen. Deke überweist ihr deshalb eine Million Dollar, damit Max weiß, wie es sich anfühlt, reich zu sein. Tatsächlich verändert das Geld Max' Sicht auf ihr Leben ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen