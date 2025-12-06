Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der verheiratete Single

ProSiebenStaffel 3Folge 17
Der verheiratete Single

Der verheiratete SingleJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 17: Der verheiratete Single

21 Min.Ab 12

Nicolas lässt nicht locker: Er lädt Caroline zum Abendessen ein. Die ist zwar in den Franzosen verliebt, will sich aber nicht auf ihn einlassen, weil er verheiratet ist. Die Überraschung: Nicolas behauptet, seine Frau wäre einverstanden, wenn Caroline mit ihrem Mann schläft. Seine Gattin gibt ihr sogar persönlich den Freifahrtschein. Doch Caroline zögert und bittet Max um Rat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen