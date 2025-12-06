2 Broke Girls
Folge 7: Das Erlebnis-Paket
21 Min.Ab 12
Hans Mutter Su-Min hat ihren Besuch angekündigt. Das bringt ein Problem für den koreanischen Diner-Besitzer mit sich: Er hatte Bilder von der Stripperin June nach Hause geschickt, um seiner Familie seine angebliche Freundin zu zeigen. Verzweifelt bittet er Max und Caroline, die Go-go-Tänzerin aufzusuchen und sie zu überreden, für einen Abend seine Freundin zu spielen.
