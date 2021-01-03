Deutschland für Anfänger - Truckerin Amy auf TourJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.01.2021: Deutschland für Anfänger - Truckerin Amy auf Tour
94 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 12
Was passiert, wenn eine holländische Truckerin aus Amsterdam zum ersten Mal nach Deutschland fährt? Amy Blokker wagt es! Die LKW-Fahrerin ist tough, hübsch und ... sie kann kein Wort Deutsch. Und als ob das alles nicht genug wäre, transportiert Amy zum ersten Mal Zink-Barren. Mit Spangurten einen solch aufwändigen Transport abzusichern, ist nicht so einfach, wie anfangs gedacht. "Abenteuer Leben" begleitet Amy bei der bislang größten Herausforderung ihrer Trucker-Karriere.
