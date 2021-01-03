Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 03.01.2021
Folge vom 03.01.2021: Deutschland für Anfänger - Truckerin Amy auf Tour

94 Min.
Ab 12

Was passiert, wenn eine holländische Truckerin aus Amsterdam zum ersten Mal nach Deutschland fährt? Amy Blokker wagt es! Die LKW-Fahrerin ist tough, hübsch und ... sie kann kein Wort Deutsch. Und als ob das alles nicht genug wäre, transportiert Amy zum ersten Mal Zink-Barren. Mit Spangurten einen solch aufwändigen Transport abzusichern, ist nicht so einfach, wie anfangs gedacht. "Abenteuer Leben" begleitet Amy bei der bislang größten Herausforderung ihrer Trucker-Karriere.

