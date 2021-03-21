Trendboden selbst machen? Kunstharz im WohnzimmerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.03.2021: Trendboden selbst machen? Kunstharz im Wohnzimmer
93 Min.Folge vom 21.03.2021Ab 12
Riesige ebene, glänzende und fugenlose Böden - sowas kennt man eher aus Industriehallen oder Baumärkten. Dabei handelt es sich um Kunstharzböden oder auch Epoxidharzböden. Sie sind äußerst pflegeleicht und strapazierfähig, weshalb sie aktuell voll im Trend für zuhause liegen. Aber: Ist so eine Kunstharz-Bodenverlegung auch was für den Laien - oder müssen da Profis ran?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins