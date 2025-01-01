Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Magnetfischen Berlin
87 Min.Ab 12
Nordlicht Michél Claußen hat eine Passion: Die Gewässer seiner Heimat Berlin von Müll zu befreien. Auf seinen Streifzügen mit Haken und Magnet zieht er die merkwürdigsten Funde aus dem Wasser. Viele seiner Schätze und Reinigungsaktionen stellt er auf seinen YouTube-Kanal. "Abenteuer Leben" hat ihn begleitet. Und: Schneller als Du liefern kannst / Race City - ein Leben für PS, Tuning und Vollgas / Verrückte Snacks.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
