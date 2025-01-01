Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Das chinesische Laufhaus

Kabel Eins
Thema u. a.: Das chinesische Laufhaus

90 Min. Ab 12

In Jingjiang, nahe Shanghai, verpassen Ingenieure einem Bürogebäude Beine: Der Komplex soll einer Fabrikhalle weichen und wird deshalb an einen anderen Standort versetzt. Unzählige Mechanismen unter dem Haus sorgen dafür, dass es ganz einfach an seine neue Adresse transportiert werden kann. Doch wie funktioniert dieses logistische Meisterwerk wirklich? Und: "Trucker Babe" Julia packt aus! / Neues von den "Trecker Babes" / Echt krass! Autofahren am Rande des Wahnsinns.

