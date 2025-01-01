Thema u. a.: Cooles Zeug - Möbel aus Lkw-TeilenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Cooles Zeug - Möbel aus Lkw-Teilen
87 Min.Ab 12
Martin Schlund baut einzigartige Möbel aus Fahrzeugteilen zusammen. Sein neuester Auftrag stellt ihn jedoch vor eine große Herausforderung, denn er soll aus einem ehemaligen Lkw einen Schreibtisch machen. Wird ihm dieses Kunststück wirklich gelingen?
