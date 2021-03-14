Der neueste und spektakulärste Wasserpark der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.03.2021: Der neueste und spektakulärste Wasserpark der Welt
Folge vom 14.03.2021
Einer der größten Wasserparks der Welt befindet sich in Dubai und rüstet nun richtig auf: Der neue Bereich im "AQUAVENTURE" wird nach dem Umbau gleich drei Weltpremieren zu verzeichnen haben. "Abenteuer Leben" darf exklusiv die Fertigstellung des 34 Meter hohen "Trident Tower" begleiten und ist bei der Eröffnung dabei. Reporter Kai Böcking blickt dabei hinter die Kulissen und probiert als erster Gast überhaupt die Weltrekord-Rutschen aus. Und: Nie mehr Platzprobleme im Homeoffice
