Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Der Styropor-Pool
90 Min.Ab 12
Hält ein Poolbecken aus Styropor-Bausteinen, was es verspricht? Und ist der Pool sein Geld wert? Diesen DIY-Bausatz gibt es schon für rund 3.000 Euro zu kaufen. Angeblich soll das System ganz leicht zu montieren sein. Anschließend befüllt man das Konstrukt mit Beton, was für ausreichend Stabilität notwendig ist. Das Styropor reguliert schließlich die Wassertemperatur und sorgt für eine angenehme Wärme.
