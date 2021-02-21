Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Tipps und Tricks zum Autokauf

Kabel EinsFolge vom 21.02.2021
Tipps und Tricks zum Autokauf

Tipps und Tricks zum AutokaufJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.02.2021: Tipps und Tricks zum Autokauf

98 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 12

Wie kommt man am günstigsten an einen Neuwagen? Und welcher ist eigentlich der richtige? "Abenteuer Leben"-Reporter wühlen sich durch den unübersichtlichen Angebots-Dschungel beim Autokauf und bringen Klarheit: Wie profitiert man am besten von der Umweltprämie? Welcher Kraftsoff lohnt sich für wen? Und welche Finanzierung ist die günstigste? Abonnieren, Kaufen oder Leasen? Und: Trucker Babe Tinka im Modelltruck-Fieber / Die jüngste Truckerin von Großbritannien

Alle verfügbaren Folgen