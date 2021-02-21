Tipps und Tricks zum AutokaufJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.02.2021: Tipps und Tricks zum Autokauf
Wie kommt man am günstigsten an einen Neuwagen? Und welcher ist eigentlich der richtige? "Abenteuer Leben"-Reporter wühlen sich durch den unübersichtlichen Angebots-Dschungel beim Autokauf und bringen Klarheit: Wie profitiert man am besten von der Umweltprämie? Welcher Kraftsoff lohnt sich für wen? Und welche Finanzierung ist die günstigste? Abonnieren, Kaufen oder Leasen? Und: Trucker Babe Tinka im Modelltruck-Fieber / Die jüngste Truckerin von Großbritannien
