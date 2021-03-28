Die weite Welt für wenig Geld - Kai Böckings Top 5 ReisezieleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.03.2021: Die weite Welt für wenig Geld - Kai Böckings Top 5 Reiseziele
Folge vom 28.03.2021
Bereits 20 Mal hat Kai Böcking in den letzten Jahren für "Abenteuer Leben" die Koffer gepackt und sich auf Reisen begeben. Dabei hat er mehr als 640.000 Kilometer zurückgelegt - mehr als 16 Mal rund um die Welt. Auf welchen Trips gab es besonders viel "weite Welt" für wenig Geld? Kuba oder Korea? Kreuzfahrt oder Camping? Indien oder Namibia? Kai Böcking präsentiert rückblickend seine persönlichen Top 5 Reiseziele.
