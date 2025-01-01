Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Der DIY-Schwimmteich
"Abenteuer Leben" begleitet Familie Suhr beim Umbau ihres Gartens. Malte und sein Vater Burkhard planen eine echte Wellnessoase. Neben einem groß angelegten Schwimmteich soll eine zusätzliche Terrasse, eine Sauna-Hütte und vieles mehr entstehen. Dabei wollen die beiden Männer selbst Hand anlegen und das ganze Konzept eigenständig umsetzen. Doch ihr Vorhaben gestaltet sich schwieriger als gedacht und so werden Vater und Sohn gleich zu Beginn mit den ersten Problemen konfrontiert.
