Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Geboren für ein Leben auf dem Highway!

Kabel EinsFolge vom 31.01.2021
Geboren für ein Leben auf dem Highway!

Geboren für ein Leben auf dem Highway!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 31.01.2021: Geboren für ein Leben auf dem Highway!

92 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12

Seit 19 Jahren fährt Brita Nowak als Truckerin durch die USA. Sie hat fast das ganze Land bereist - bis sie 2016 ein Schicksalsschlag zur Vollbremsung zwingt. Diagnose: Brustkrebs. Um die Arztrechnungen bezahlen zu können, muss Brita ihre Trucks verkaufen und verliert ihre berufliche Existenz. Vom Krebs geheilt, will die 52-Jährige nun zurück ins Geschäft. Für ihren ersten Auftrag nach dem Neustart fährt sie mit ihrem brandneuen Truck 3.000 Kilometer quer durchs Land.

Alle verfügbaren Folgen