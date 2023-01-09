Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.01.2023: Das Messer ABC - Knives out
43 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Profikoch Timo Hinkelmann gibt heute Nachhilfe in Sachen Messer und zeigt Hobbykoch Tobi, welche Messer man in der Küche wirklich braucht und worauf man beim Kauf und bei der Pflege achten muss, um lange Freude an den unverzichtbaren Küchenhelfern zu haben. Außerdem klärt er auf, ob ein gutes Messer wirklich teuer sein muss. Und: Restaurant ohne Speisekarte.
