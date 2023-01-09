Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Das Messer ABC - Knives out

Kabel Eins
Folge vom 09.01.2023
Das Messer ABC - Knives out

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.01.2023: Das Messer ABC - Knives out

43 Min.
Ab 12

Profikoch Timo Hinkelmann gibt heute Nachhilfe in Sachen Messer und zeigt Hobbykoch Tobi, welche Messer man in der Küche wirklich braucht und worauf man beim Kauf und bei der Pflege achten muss, um lange Freude an den unverzichtbaren Küchenhelfern zu haben. Außerdem klärt er auf, ob ein gutes Messer wirklich teuer sein muss. Und: Restaurant ohne Speisekarte.

