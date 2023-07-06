Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.07.2023: Game Boy-Klinik
42 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12
Mit mehr als 118 Millionen verkauften Exemplaren ist der Game Boy eine der beliebtesten Spielekonsolen aller Zeiten. Als er Ende der Achtziger Jahre herauskam, begann seine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und heute? Heute zocken die Kids zwar meistens auf ihren Smartphones, jedoch erleben derzeit auch Retro-Spielekonsolen aus den 80ern und 90ern einen echten Boom.
