Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.07.2023: On the go Bike Gadgets
42 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12
Der Sommer ist da - endlich wieder Zeit für ausgedehnte Fahrradausflüge. Wir testen fünf Gadgets, die das Leben von Fahrradfreunden einfacher und sicherer machen sollen. Mit dabei sind eine Sonnenbrille mit Rückspiegel-Effekt und ein Dachträger mit Saugnapfsystem. Ob die Produkte halten, was sie versprechen sehen Sie am 10.7.23 bei Abenteuer Leben täglich.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
