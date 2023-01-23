Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Achims Hack Check Schnitzel

Kabel Eins
Folge vom 23.01.2023
Achims Hack Check Schnitzel

Achims Hack Check SchnitzelJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.01.2023: Achims Hack Check Schnitzel

43 Min.
Ab 12

Knusprig, goldgelb, lecker und am liebsten vom Kalb! So liebt unser Berliner Chefkoch Achim Müller sein echtes Wiener Schnitzel! Doch was bitte ist eine "Schnizza"?? Und kann man ein Schnitzel auch nur aus Haferflocken machen? Das Netz ist voll mit mehr oder minder skurrilen Rezepten, Tricks und Hacks zum Thema...doch ob die wirklich was taugen? Achim macht für uns den Hack-Check!

