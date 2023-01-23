Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.01.2023: Achims Hack Check Schnitzel
43 Min.Folge vom 23.01.2023Ab 12
Knusprig, goldgelb, lecker und am liebsten vom Kalb! So liebt unser Berliner Chefkoch Achim Müller sein echtes Wiener Schnitzel! Doch was bitte ist eine "Schnizza"?? Und kann man ein Schnitzel auch nur aus Haferflocken machen? Das Netz ist voll mit mehr oder minder skurrilen Rezepten, Tricks und Hacks zum Thema...doch ob die wirklich was taugen? Achim macht für uns den Hack-Check!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins