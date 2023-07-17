Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

DIY Balkongewächshaus

Kabel Eins
Folge vom 17.07.2023
DIY Balkongewächshaus

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.07.2023: DIY Balkongewächshaus

40 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12

Nicht jeder hat ausreichend Platz für Gemüsebeete. Um diesem Wunsch ein bisschen näher zu kommen, zeigt Abenteuer Leben, wie man sich schnell und platzsparend sein eigenes Gewächshaus für den Balkon bauen kann – perfekt auch für die Großstadt und den kleinen Geldbeutel.

