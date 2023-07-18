Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.07.2023
Wer einen eigenen Garten hat, kann sich glücklich schätzen, wenn das nächste Grundstück auch noch ziemlich weit weg ist – umso besser. In der Stadt müssen sich viele von uns auf ein paar wenige Quadratmeter Außenfläche beschränken. Und die wird freudig genutzt – Frühstück auf dem Balkon, Freunde zum Grillen einladen, Sonnenbaden, lesen und und und. Ein Ort zum Erholen vom stressigen Alltag.

