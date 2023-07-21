Das gibt es nur in Japan mit Dirk HoffmannJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.07.2023: Das gibt es nur in Japan mit Dirk Hoffmann
41 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist diesmal nach Tokio und entdeckt verrückte Dinge, die es nur dort gibt: Ob ein Roboterrestaurant, eine Manga-Höhle, skurrile Gadgets und rasante Go-Kart Fahrten durch die Electric City - Hoffmann kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins