Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 21.07.2023
Abenteuer Leben täglich

41 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12

"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist diesmal nach Tokio und entdeckt verrückte Dinge, die es nur dort gibt: Ob ein Roboterrestaurant, eine Manga-Höhle, skurrile Gadgets und rasante Go-Kart Fahrten durch die Electric City - Hoffmann kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

