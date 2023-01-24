Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Top X Winterwurst

Kabel Eins
Folge vom 24.01.2023
Top X Winterwurst

Top X WinterwurstJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.01.2023: Top X Winterwurst

43 Min.
Folge vom 24.01.2023
Ab 12

Je verrückter der Metzger, desto spezieller die Wurst. Winterwürstchen, die so nur die Schweizer Metzgerfamilie Wetter macht. Schweizerisch „späziell“ und extra lecker. Von der Lebkuchen-Zimt-Siedwurst bis zum scharfen Sündenbüßer. Alles aus der eigenen Ideenküche, regional und in extrem hoher Qualität.

